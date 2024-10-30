В Челябинской области с начала года 2 978 человек сменили имя

Напомним, самостоятельная смена имени стоит 1 600 рублей. Это могу сделать россияне, достигшие возраста 14 лет. Перемена имени лицом, не достигшим совершеннолетия, производится при наличии согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии — на основании решения суда.