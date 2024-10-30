В Челябинской области с начала года 2 978 человек сменили имя

Это следует из данных Госкомитета по делам ЗАГС по итогам работы за январь-сентябрь.
Причины таких решений южноуральцев не уточняются.
Напомним, самостоятельная смена имени стоит 1 600 рублей. Это могу сделать россияне, достигшие возраста 14 лет. Перемена имени лицом, не достигшим совершеннолетия, производится при наличии согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии — на основании решения суда.
Также за указанный период в регионе зарегистрировано 22 тыс. 117 рождений, 17 тыс. 453 брака и 12 тыс. 212 случаев их расторжения.
Кроме того, задокументировано 178 фактов усыновления или удочерения, 4 495 — установления отцовства.