В Омске сезон самокатов ещё не завершён

Однако, несмотря на это, сезон самокатов в городе пока не завершён.
Как рассказали «Городу55» в компании Whoosh, днём условия для непродолжительных поездок ещё вполне комфортные. Асфальт не покрыт наледью, а температура воздуха плюсовая.
В компании также уточнили, что при ночных похолоданиях и появлении наледи, самокаты будут делать временно недоступными. Точная дата окончания сезона самокатов ещё не определена.
Согласно прогнозу сегодня, 30 октября, осадков в Омске не ожидается. Днём столбики термометров будут подниматься до +2 градусов. В ночь на четверг будет до −2.