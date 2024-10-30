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В Омске сезон самокатов ещё не завершён

Накануне в Омске практически весь день шёл снег.

Сейчас в Олбани: +11° 4 м/с 87% 763 мм рт. ст. +8°
Источник: РИА "Новости"

Однако, несмотря на это, сезон самокатов в городе пока не завершён.

Как рассказали «Городу55» в компании Whoosh, днём условия для непродолжительных поездок ещё вполне комфортные. Асфальт не покрыт наледью, а температура воздуха плюсовая.

В компании также уточнили, что при ночных похолоданиях и появлении наледи, самокаты будут делать временно недоступными. Точная дата окончания сезона самокатов ещё не определена.

Согласно прогнозу сегодня, 30 октября, осадков в Омске не ожидается. Днём столбики термометров будут подниматься до +2 градусов. В ночь на четверг будет до −2.