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Суд отклонил жалобу защиты «крабового короля» Кана на приговор за убийство

Приговор вступил в законную силу.

Источник: Россия-1

Суд отклонил жалобу адвокатов «крабового короля» Олега Кана на приговор по делу об убийстве бизнесмена, сообщает Управление Генпрокуратуры РФ по ДФО.

Речь идёт о пятом апелляционном суде общей юрисдикции. Приговор вступил в законную силу.

«По результатам рассмотрения жалоб стороны защиты они оставлены без удовлетворения, обвинительный приговор в отношении Олега Кана без изменения и вступил в законную силу», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Напомним, «крабовый король» Олег Кан был заочно приговорён к 17 годам тюремного заключения за организацию убийства предпринимателя во Владивостоке в 2010 году. По решению суда Кан объявлен в международный розыск.

Генпрокуратура РФ считает инсценировкой сообщения о смерти Кана в Лондоне в прошлом году.

Ранее сообщалось, что в отношении «крабового короля» Кана возбуждено уголовное дело о контрабанде крабов.