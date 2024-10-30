Суд отклонил жалобу защиты «крабового короля» Кана на приговор за убийство

Суд отклонил жалобу адвокатов «крабового короля» Олега Кана на приговор по делу об убийстве бизнесмена, сообщает Управление Генпрокуратуры РФ по ДФО.
Речь идёт о пятом апелляционном суде общей юрисдикции. Приговор вступил в законную силу.
«По результатам рассмотрения жалоб стороны защиты они оставлены без удовлетворения, обвинительный приговор в отношении Олега Кана без изменения и вступил в законную силу», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Напомним, «крабовый король» Олег Кан был заочно приговорён к 17 годам тюремного заключения за организацию убийства предпринимателя во Владивостоке в 2010 году. По решению суда Кан объявлен в международный розыск.
Генпрокуратура РФ считает инсценировкой сообщения о смерти Кана в Лондоне в прошлом году.
Ранее сообщалось, что в отношении «крабового короля» Кана возбуждено уголовное дело о контрабанде крабов.