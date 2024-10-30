В Красноярске каток на Стрелке планируют открыть через 3−4 недели

В Красноярске каток на Стрелке планируют открыть в конце ноября. Об этом накануне, 29 октября, сообщила специалист отдела развития «Красгорпарка» Екатерина Бревнова.
По ее словам, ледовую локацию в центре города хотят запустить через 3−4 недели, однако все «сильно зависит» от погодных условий. Работы на объекте уже ведутся.
Напомним, что в 2024 году каток станет площадкой для Всероссийского зимнего фестиваля Ильи Авербуха Winter Fest. В рамках мероприятия будут организованы активности, которые смогут посетить все желающие.
В прошлом году каток на площади Мира открылся 10 ноября.