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В Красноярске каток на Стрелке планируют открыть через 3−4 недели

Работы на объекте уже ведутся.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске каток на Стрелке планируют открыть в конце ноября. Об этом накануне, 29 октября, сообщила специалист отдела развития «Красгорпарка» Екатерина Бревнова.

По ее словам, ледовую локацию в центре города хотят запустить через 3−4 недели, однако все «сильно зависит» от погодных условий. Работы на объекте уже ведутся.

Напомним, что в 2024 году каток станет площадкой для Всероссийского зимнего фестиваля Ильи Авербуха Winter Fest. В рамках мероприятия будут организованы активности, которые смогут посетить все желающие.

В прошлом году каток на площади Мира открылся 10 ноября.