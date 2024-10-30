В Омске выставили на торги бывшую студенческую столовку

На ресурсе «Дом.рф» выставлено на торги неиспользуемое здание бывшей студенческой столовой омского института ветеринарной медицины и биотехнологий Омского ГАУ.
Вместе со зданием продается земельный участок площадью 4279 кв. метров. Постройка двухэтажная и нуждается в капитальном ремонте. Однако, реставрировать постройку необязательно. Как указано в пояснениях к торгам, недвижимость можно снести и построить на этом месте новый жилой дом.
Начальная цена лота составляет 50, 2 млн рублей, заявки будут приниматься до 31 января 2025 года. Здание расположено в центре города по адресу Яковлева, 3.
Что интересно, на том же ресурсе ранее был выставлен еще один похожий лот — здание общежития и земельный участок площадью 0, 29 га по адресу Яковлева, 5. В этом лоте вид разрешенного использования недвижимости остался неизменным, прием заявок на участие в торгах был окончен 28 октября. Начальная цена составила 80, 4 млн.