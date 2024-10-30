В Омске выставили на торги бывшую студенческую столовку

Что интересно, на том же ресурсе ранее был выставлен еще один похожий лот — здание общежития и земельный участок площадью 0, 29 га по адресу Яковлева, 5. В этом лоте вид разрешенного использования недвижимости остался неизменным, прием заявок на участие в торгах был окончен 28 октября. Начальная цена составила 80, 4 млн.