Туман и гололед ожидаются на большей части Казахстана

В горных районах Жамбылской области ожидается гололед. 30—31 октября ночью и утром на юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный в горных районах области 15−20 м/с. В Таразе 30—31 октября ночью и утром ожидается туман.