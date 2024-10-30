Туман и гололед ожидаются на большей части Казахстана

На севере, востоке, юге, днем в центре области Улытау ожидается гололед. Ночью и утром в центре, на западе, юге области туман. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман. Днем гололед.
На востоке, в горных районах области Жетысу ожидается туман.
На юге, востоке, севере Костанайской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. В Костанае ночью и утром ожидается туман.
Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ветер южный, юго-западный днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с.
На западе, севере, в центре Карагандинской области ожидается гололед. В Караганде ожидается гололед.
На западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.
В Астане ночью и утром ожидаются туман, гололед.
Днем на севере, востоке Атырауской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке области туман. Ветер западный, юго-западный днем на севере, востоке области 15−20 м/с. В Атырау временами ожидается туман.
Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, гололед. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.
Ночью на севере, юге области Абай ожидается туман, гололед.
Ночью и утром на севере, западе, юге Акмолинской области ожидаются туман, гололед. В Кокшетау ночью и утром ожидаются туман, на дорогах гололедица.
На севере, востоке Павлодарской области ожидаются туман, гололед.
На западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, туман.
В горных районах Жамбылской области ожидается гололед.