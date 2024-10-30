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Туман и гололед ожидаются на большей части Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана, передает ИА El.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Олбани: +12° 4 м/с 88% 763 мм рт. ст. +7°
Источник: EL.kz

На севере, востоке, юге, днем в центре области Улытау ожидается гололед. Ночью и утром в центре, на западе, юге области туман. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман. Днем гололед.

На востоке, в горных районах области Жетысу ожидается туман.

На юге, востоке, севере Костанайской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ветер южный, юго-западный днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с.

На западе, севере, в центре Карагандинской области ожидается гололед. В Караганде ожидается гололед.

На западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

В Астане ночью и утром ожидаются туман, гололед.

Днем на севере, востоке Атырауской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке области туман. Ветер западный, юго-западный днем на севере, востоке области 15−20 м/с. В Атырау временами ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, гололед. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере, юге области Абай ожидается туман, гололед.

Ночью и утром на севере, западе, юге Акмолинской области ожидаются туман, гололед. В Кокшетау ночью и утром ожидаются туман, на дорогах гололедица.

На севере, востоке Павлодарской области ожидаются туман, гололед.

На западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, туман.

В горных районах Жамбылской области ожидается гололед. 30—31 октября ночью и утром на юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный в горных районах области 15−20 м/с. В Таразе 30—31 октября ночью и утром ожидается туман.