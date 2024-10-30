Конец октября принесет в Башкирию температурные качели

Так, в среду, 30 октября, на территории Башкирии прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах — гололед и туман. Температура воздуха ночью упадет до 0,-5°, при прояснениях до −10°, днем же столбики покажут +1,+6°.