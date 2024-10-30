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Конец октября принесет в Башкирию температурные качели

Столбики термометров будут скакать от −10 до +6 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Сильные температурные перепады ждут жителей Башкирии в последние дни октября. Об этом предупреждают республиканские синоптики. По их словам, столбики термометров будут показывать от −10 до +6 градусов.

Так, в среду, 30 октября, на территории Башкирии прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах — гололед и туман. Температура воздуха ночью упадет до 0,-5°, при прояснениях до −10°, днем же столбики покажут +1,+6°.

Характер погоды не изменится и в четверг, 31 октября.

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