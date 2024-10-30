Во Владимирской области задержали подозреваемых в кражах 11 млн рублей у военных

Во Владимирской области задержаны трое подозреваемых в краже средств с банковских карт военнослужащих. По данным следствия, сотрудники местного пункта отбора на военную службу похищали сим-карты, предназначенные для выплат участникам СВО, и использовали их для несанкционированного доступа к счетам. В результате преступных действий пострадало несколько военнослужащих, а общий ущерб составил более 11 миллионов рублей.