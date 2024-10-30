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Синоптики Башкирии рассказали о погоде в последние дни октября

В республике ожидается дождь и мокрый снег.

Сейчас в Олбани: +12° 4 м/с 94% 763 мм рт. ст. +7°

Синоптики Башкирии рассказали о погоде в последние дни октября. В республике ожидается дождь и мокрый снег.

По данным Башгидромета, 30 октября ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха +1,+6°.

31 октября также прогнозируются дождь и мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +2,-3°, при прояснениях до −8°, днем +1,+6°.

1 ноября характер погоды сохранится, также при снеге возможны гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью −2,+3°, днем 0,+5°.