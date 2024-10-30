Синоптики Башкирии рассказали о погоде в последние дни октября

1 ноября характер погоды сохранится, также при снеге возможны гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью −2,+3°, днем 0,+5°.