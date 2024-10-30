Новосибирск отметит День народного единства флешмобом

Об этом рассказала министр культуры региона Юлия Шуклина.
В День народного единства, 4 ноября, в Новосибирской области пройдет флешмоб: разные возрастные коллективы региона исполнят одну из самых популярных песен сегодняшнего дня «Матушка».
«Когда мы анализировали, какую песню выбрать, чтобы зал подхватил и после концерта люди пришли домой, включили ее на всех проигрывателях и спели всей семьей, то поняли, что такая песня есть сегодня в российском поп-пространстве», — рассказала Юлия Шуклина в пресс-центре ТАСС.
Флешмоб пройдет на сцене Государственного концертного зала имени Каца. Правообладатель песни обрадовался, когда узнал о мероприятии. После флешмоба видеозапись исполнения отправят автору композиции — Татьяне Куртуковой.
Всего в регионе пройдет около 200 различных мероприятий, посвященных Дню народного единства. Среди них запланировано и дефиле в национальных костюмах народов России.
Новая неделя, 28 октября — 3 ноября, станет шестидневной для жителей Новосибирской области из-за праздника.