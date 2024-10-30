Новосибирск отметит День народного единства флешмобом

«Когда мы анализировали, какую песню выбрать, чтобы зал подхватил и после концерта люди пришли домой, включили ее на всех проигрывателях и спели всей семьей, то поняли, что такая песня есть сегодня в российском поп-пространстве», — рассказала Юлия Шуклина в пресс-центре ТАСС.