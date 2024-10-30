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Новосибирск отметит День народного единства флешмобом

В День народного единства в Новосибирской области пройдет около 200 различных мероприятий.

Об этом рассказала министр культуры региона Юлия Шуклина.

В День народного единства, 4 ноября, в Новосибирской области пройдет флешмоб: разные возрастные коллективы региона исполнят одну из самых популярных песен сегодняшнего дня «Матушка».

«Когда мы анализировали, какую песню выбрать, чтобы зал подхватил и после концерта люди пришли домой, включили ее на всех проигрывателях и спели всей семьей, то поняли, что такая песня есть сегодня в российском поп-пространстве», — рассказала Юлия Шуклина в пресс-центре ТАСС.

Флешмоб пройдет на сцене Государственного концертного зала имени Каца. Правообладатель песни обрадовался, когда узнал о мероприятии. После флешмоба видеозапись исполнения отправят автору композиции — Татьяне Куртуковой.

Всего в регионе пройдет около 200 различных мероприятий, посвященных Дню народного единства. Среди них запланировано и дефиле в национальных костюмах народов России.

Новая неделя, 28 октября — 3 ноября, станет шестидневной для жителей Новосибирской области из-за праздника.

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