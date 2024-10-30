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В Красноярском крае снова задержали мигрантов-нарушителей

Четверо иностранцев будут депортированы.

Источник: Reuters

В ходе очередного рейда по соблюдению миграционного законодательства в Красноярском крае задержали четверых иностранцев-нелегалов. Мероприятия прошли в одном из хостелов Норильска, и, как рассказали в полиции, за четырьмя гражданами Узбекистана числились нарушения правил пребывания в стране — например, мигранты находились в России не с той целью, о какой заявляли.

По решению суда иностранцев обязали выплатить штрафы на общую сумму в 50 тысяч рублей. Также в ближайшее время задержанные будут депортированы.