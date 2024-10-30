В Красноярском крае снова задержали мигрантов-нарушителей

В ходе очередного рейда по соблюдению миграционного законодательства в Красноярском крае задержали четверых иностранцев-нелегалов. Мероприятия прошли в одном из хостелов Норильска, и, как рассказали в полиции, за четырьмя гражданами Узбекистана числились нарушения правил пребывания в стране — например, мигранты находились в России не с той целью, о какой заявляли.