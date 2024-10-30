Соцфонд назвал омичам даты выплаты пенсий и пособий в ноябре

На этот раз семьи с детьми начнут получать выплаты досрочно с пятницы, 2 ноября, так как единый день выплат, 3-е число, приходится на выходной. Так, семьям с детьми зачислят на счета в банках единое пособие, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, выплаты в связи с рождением первого ребенка и т. д.