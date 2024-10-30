Соцфонд назвал омичам даты выплаты пенсий и пособий в ноябре

На этот раз семьи с детьми начнут получать выплаты досрочно с пятницы, 2 ноября, так как единый день выплат, 3-е число, приходится на выходной. Так, семьям с детьми зачислят на счета в банках единое пособие, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, выплаты в связи с рождением первого ребенка
Уточняется, что в отдельных населенных пунктах пенсии и денежные выплаты через почтовые отделения начнут выплачиваться по графику работы почты.
Во вторник, 5 ноября, будет зачислена на банковский счет ежемесячная выплата из средств материнского капитала.
8, 15, 21 ноября (в связи с тем, что единые дни зачисления 9, 16 ноября — выходные) произойдет зачисление пенсий и ряда других выплат в банки.