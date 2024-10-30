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Соцфонд назвал омичам даты выплаты пенсий и пособий в ноябре

Отделение Соцфонда РФ по Омской области представило в среду, 30 октября 2024 года, график выплат пенсий и пособий омичам в ноябре.

Источник: Reuters

На этот раз семьи с детьми начнут получать выплаты досрочно с пятницы, 2 ноября, так как единый день выплат, 3-е число, приходится на выходной. Так, семьям с детьми зачислят на счета в банках единое пособие, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, выплаты в связи с рождением первого ребенка и т. д.

Уточняется, что в отдельных населенных пунктах пенсии и денежные выплаты через почтовые отделения начнут выплачиваться по графику работы почты.

Во вторник, 5 ноября, будет зачислена на банковский счет ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

7—8 ноября — зачисление пособия по уходу за детьми до 1,5 лет работающим гражданам на счета в банки.

8, 15, 21 ноября (в связи с тем, что единые дни зачисления 9, 16 ноября — выходные) произойдет зачисление пенсий и ряда других выплат в банки.