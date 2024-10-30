Житель Дудинки отсудил у компании 330 тысяч за недоставку стройматериалов

В ведомство обратился мужчина, который приобрел стройматериалы в компании «Крепость» на 120 тысяч рублей. Продавец должен был доставить из Красноярска в Дудинку, но нарушил все сроки. Тогда покупатель направил претензию о расторжении договора и возврате средств, но требования не выполнили, поэтому он обратился в Роспотребнадзор.