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Житель Дудинки отсудил у компании 330 тысяч за недоставку стройматериалов

Об инциденте рассказали в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.

Источник: AP 2024

В ведомство обратился мужчина, который приобрел стройматериалы в компании «Крепость» на 120 тысяч рублей. Продавец должен был доставить из Красноярска в Дудинку, но нарушил все сроки. Тогда покупатель направил претензию о расторжении договора и возврате средств, но требования не выполнили, поэтому он обратился в Роспотребнадзор.

Специалисты ведомства помогли составить исковое заявление. В итоге суд расторгнул договор, а также взыскал с компании 336 225 рублей. Эта сумма включала стоимость товара, убытки, неустойку, моральный вред и штраф. Деньги уже оплатили.