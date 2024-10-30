На крыльях мечты: в Иркутске прошел благотворительный аукцион

У каждого ребенка есть мечты. И они очень похожи: путешествия, игрушки, домашние животные. Неважно, в какой части света живут дети, в каких семьях и какое у них состояние здоровья.
Точно такие же мечты есть и у тех, кто с трудом видит этот мир или не видит его совсем… Именно для таких детей, с нарушениями зрения, собирали средства на третьем ежегодном благотворительном аукционе «Мечта ангела», который проводит партия «Новые люди» совместно с благотворительным фондом «ТАК надо!». В этом году он прошел 24 октября.
Идея проекта сохраняется из года в год: художники, участвующие в проекте, общаются с юными мечтателями, имеющими непростые диагнозы. В предыдущие годы это были дети с онкологическими заболеваниями, туберкулезом. В этот раз — слабовидящие и слепые. Ребята с радостью рассказывают о себе и о своих мечтах художникам, которые в дальнейшем изображают их на холстах. На картинах можно увидеть те самые детские желания, наполненные верой и волей к жизни! Например, стать модельером, попасть на кулинарное шоу, побывать на море, завести щенка, спеть со сцены.
Авторы проекта — руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Иркутской области Дмитрий Ли и директор благотворительного фонда «ТАК надо!» Татьяна Башкатова.
Дмитрий познакомился с деятельностью фонда, еще будучи студентом, несколько лет помогал им в качестве волонтера.
— Одна мысль, решительные действия и единомышленники! Так возникли концепция проекта, его название и миссия, а основой стала мечта, — рассказал Дмитрий Ли о появлении благотворительного аукциона.
В этом году на аукционе было представлено 15 авторских полотен с мечтами маленьких ангелов и 5 картин, которые пожертвовали художники.
— Нам удалось собрать 805 тысяч рублей, а картина Ольги Мальцевой «Сумрачная тайна» ушла с молотка за 155 тысяч, тем самым поставив рекорд за все три года проведения аукциона. В первый раз было собрано около 100 тысяч рублей, во второй — 600 тысяч, — поделился Дмитрий Ли.
Многие участвующие в проекте художники предоставляют свои работы не в первый раз и с радостью откликаются на такое предложение, ведь это их возможность помочь в развитии не только благотворительности, но и искусства.
— Мы растем! В этот год участие приняли несколько именитых художников, один даже из Питера. Теперь нам предстоит скрупулезная работа с родителями и детьми. И самая приятная часть — осуществление самых заветных желаний маленьких ангелов, — подвела итоги Татьяна Башкатова.
— Хочется поблагодарить всех художников за вклад в развитие проекта «Мечта ангела», а Дмитрия, Татьяну и их команду за то, что не останавливаются на достигнутом, привлекают больше участников и продолжают помогать детям даже после завершения проекта, — отметил Александр Гудков, депутат Законодательного Собрания области от партии «Новые люди», ежегодный участник аукциона.