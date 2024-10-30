На крыльях мечты: в Иркутске прошел благотворительный аукцион

Идея проекта сохраняется из года в год: художники, участвующие в проекте, общаются с юными мечтателями, имеющими непростые диагнозы. В предыдущие годы это были дети с онкологическими заболеваниями, туберкулезом. В этот раз — слабовидящие и слепые. Ребята с радостью рассказывают о себе и о своих мечтах художникам, которые в дальнейшем изображают их на холстах. На картинах можно увидеть те самые детские желания, наполненные верой и волей к жизни! Например, стать модельером, попасть на кулинарное шоу, побывать на море, завести щенка, спеть со сцены.