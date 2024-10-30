Морозы почти под −40 градусов нагрянут в Новосибирск

Стала известна погода в первый месяц зимы в Новосибирске. Так, сервис «Яндекс. Погоды» указывает на то, что в декабре 2024 года средняя температура составит от −13 до −16 градусов.
Ночью будет холодать до −20. Также за весь месяц 12 дней будет идти обильно снег.
В свою очередь, сайт «У зонта» напомнил новосибирцам и о зимних морозах до −37 градусов. Синоптики сообщают, что под конец месяца ожидается аномальный холод.
А уже с 24 декабря вновь потеплеет до −10 градусов.
Ранее Сиб.фм писал, что жителям Новосибирска рассказали о запретах в день Осия Колесника.