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В Новосибирске из-за гидроудара остались без тепла 470 объектов

В Новосибирске устраняют последствия крупной коммунальной аварии.

Источник: AP 2024

По данным аварийно-диспетчерской службы мэрии, 30 октября около 6:30 по местному времени на Северо-Восточном выводе ТЭЦ-4 аварийная ситуация привела к гидроудару. В результате было прекращено теплоснабжение 470 социальных объектов и жилых домов в Заельцовском и Калининском районах города.

Порывы отопления устраняются в многоквартирных домах по ул. Аэропорт, К. Минина, Бардина, 2-й Шевцовой, Дуси Ковальчук, Тимирязева.

Как сообщил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Зайков, в 15 многоквартирных домах работают бригады сварщиков, устраняющих порывы.

Полностью восстановить теплоснабжение предполагается к 22:30 сегодняшнего дня. При этом часть объектов будут переведены на теплоснабжение от ТЭЦ-5 в ближайшее время.

ЖКХ