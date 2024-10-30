В Новосибирске из-за гидроудара остались без тепла 470 объектов

По данным аварийно-диспетчерской службы мэрии, 30 октября около 6:30 по местному времени на Северо-Восточном выводе ТЭЦ-4 аварийная ситуация привела к гидроудару. В результате было прекращено теплоснабжение 470 социальных объектов и жилых домов в Заельцовском и Калининском районах города.