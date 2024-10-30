Мировые СМИ предложили список кандидатур на документальный «Оскар»

Ведущие кино-СМИ мира спорят, какие фильмы могут получить документальный «Оскар». Церемония состоится 2 марта 2025 года.
Среди наиболее понятных кандидатур на «Оскар» называют громкие премьеры «Сандэнса» и Берлинале: обычно эти картины за год набирают такое количество призов, что сами просятся если не в лауреаты, то как минимум в фавориты.
Среди них, конечно, «Дагомея» («Золотой медведь» Берлинале), душераздирающие «Дочери» (приз зрительских симпатий «Сандэнса»), антиизраильский No Other Land (лучший док Берлинале), «Сахарный тростник» в защиту индейских детей (приз за режиссуру на «Сандэнсе») и другие.
Но на самом деле в итоге каждый из этих фильмов может вообще не быть в номинантах, и это оставляет надежду и для русских режиссеров: напомним, что в прошлом году среди номинантов, правда за короткий метр, был отечественный «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых.
Между тем история документальной номинации «Оскара» напрямую связана с нашей страной: впервые награду в этой категории получил СССР, разделив ее с США и Австралией, а сам документальный «Оскар» был призван обратить внимание на фильмы о Второй мировой войне. Чаще всего «Оскар» получала тема, а не творчество. Темы должны были быть актуальными, злободневными: Холокост, войны, активисты и борцы за права человека, геноцид индейцев, изнанка шоу-бизнеса и спорта, терроризм, наркотики, проституция, финансовые аферы — и снова войны. Впоследствии награда в этой категории стала чем-то вроде Пулитцеровской премии.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Ответным ударом: как документальное кино из России прорвалось на «Оскар».