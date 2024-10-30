Мировые СМИ предложили список кандидатур на документальный «Оскар»

Между тем история документальной номинации «Оскара» напрямую связана с нашей страной: впервые награду в этой категории получил СССР, разделив ее с США и Австралией, а сам документальный «Оскар» был призван обратить внимание на фильмы о Второй мировой войне. Чаще всего «Оскар» получала тема, а не творчество. Темы должны были быть актуальными, злободневными: Холокост, войны, активисты и борцы за права человека, геноцид индейцев, изнанка шоу-бизнеса и спорта, терроризм, наркотики, проституция, финансовые аферы — и снова войны. Впоследствии награда в этой категории стала чем-то вроде Пулитцеровской премии.