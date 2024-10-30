В Омске начался снос проблемной скандальной многоэатжки

Как сообщили в администрации города, в Омске наконец-то начался снос аварийного дома по улице XX Партсъезда, 53.
Здание было признано таковым еще в 2022 году, после того как там рухнула стена. Жильцов расселили, назначив им компенсации за утраченное жилье, но опасную постройку так и не снесли. Как объяснили тогда в мэрии, суммы выплат устроили не всех, начались судебные споры, а потому сносить дом было нельзя.
На данный момент, по данным мэрии, конфликт интересов исчерпан. Все 134 собственника в аварийной многоэтажке получили выплаты на приобретение жилья, и здание наконец-то можно снести.
К работе на объекте уже приступил подрядчик — ООО «Эталон», работы пройдут в несколько этапов.