Олбани
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске начался снос проблемной скандальной многоэатжки

В аварийном доме по улице XX Партсъезда еще несколько лет назад рухнула стена.
Источник: Комсомольская правда

Как сообщили в администрации города, в Омске наконец-то начался снос аварийного дома по улице XX Партсъезда, 53.

Здание было признано таковым еще в 2022 году, после того как там рухнула стена. Жильцов расселили, назначив им компенсации за утраченное жилье, но опасную постройку так и не снесли. Как объяснили тогда в мэрии, суммы выплат устроили не всех, начались судебные споры, а потому сносить дом было нельзя.

На данный момент, по данным мэрии, конфликт интересов исчерпан. Все 134 собственника в аварийной многоэтажке получили выплаты на приобретение жилья, и здание наконец-то можно снести.

К работе на объекте уже приступил подрядчик — ООО «Эталон», работы пройдут в несколько этапов.