В Омске начался снос проблемной скандальной многоэатжки

Здание было признано таковым еще в 2022 году, после того как там рухнула стена. Жильцов расселили, назначив им компенсации за утраченное жилье, но опасную постройку так и не снесли. Как объяснили тогда в мэрии, суммы выплат устроили не всех, начались судебные споры, а потому сносить дом было нельзя.