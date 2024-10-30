Осужденные из Пермского края починили пенсионерке баню

«Пожилой женщине, проживающей одной в частном доме, ремонтные работы не под силу, а нанимать рабочих не позволяет небольшая пенсия, поэтому помощь волонтеров стала для нее настоящим спасением. Мужчины оказывают помощь пенсионерке с мая, за это время выезжали к своей подопечной больше десяти раз: отремонтировали крышу, разобрали старые сараи, восстановили пристройку, распилили и раскололи дрова, сделали свет в коридоре», — рассказали в пресс-службе ведомства.