Осужденные из Пермского края починили пенсионерке баню

В Гремячинске подопечные ИК-10 починили пенсионерке баню. Местная жительница написала заявление в отдел соцзащиты, где указала, что ей требуется помощь в ремонте объекта. Об этом информирует пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю.
«Пожилой женщине, проживающей одной в частном доме, ремонтные работы не под силу, а нанимать рабочих не позволяет небольшая пенсия, поэтому помощь волонтеров стала для нее настоящим спасением. Мужчины оказывают помощь пенсионерке с мая, за это время выезжали к своей подопечной больше десяти раз: отремонтировали крышу, разобрали старые сараи, восстановили пристройку, распилили и раскололи дрова, сделали свет в коридоре», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Между ИК-10 и администрацией округа в городе действует отряд волонтеров «Добро». Сейчас в волонтерских работах принимают участие 29 человек. За этот год осужденные оказали помощь трем семьям участников СВО, восьми одиноким пожилым гражданам, четверым инвалидам и двум многодетным семьям.