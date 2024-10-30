Мужчина из Сибая сел пьяным за руль и лишился Ford Mondeo

Нарушитель признал вину. На него завели уголовное дело по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления». Сибайский городской суд наказал его годом лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, лишил водительских прав на четыре года и два месяца, а также конфисковал его иномарку в доход государства.