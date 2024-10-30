Мужчина из Сибая сел пьяным за руль и лишился Ford Mondeo

В башкирском городе Сибай мужчина лишился дорогой иномарки из-за серьезного нарушения. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
В минувшем августе сотрудники дорожно-постовой службы посреди ночи остановили Ford Mondeo, за рулем которого был пьяный мужчина, который раньше уже был судим за такое нарушение.
Нарушитель признал вину. На него завели уголовное дело по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления». Сибайский городской суд наказал его годом лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, лишил водительских прав на четыре года и два месяца, а также конфисковал его иномарку в доход государства.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.