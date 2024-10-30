Контролёрам в общественном транспорте Перми выдали красные жилеты

В ведомстве уточняют, что новая форма стала дополнением к другой экипировке сотрудников — удостоверениям, регистраторам и валидаторам. При этом красные жилеты получили не все контролёры, а только часть. В департаменте транспорта пояснили, что пока форму ввели в качестве эксперимента.