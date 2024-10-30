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Контролёрам в общественном транспорте Перми выдали красные жилеты

Специальную форму получила часть сотрудников.

Источник: Департамент транспорта администрации Перми

Жилеты красного цвета выдали контролёрам в общественном транспорте в Перми, сообщает городской департамент транспорта.

В ведомстве уточняют, что новая форма стала дополнением к другой экипировке сотрудников — удостоверениям, регистраторам и валидаторам. При этом красные жилеты получили не все контролёры, а только часть. В департаменте транспорта пояснили, что пока форму ввели в качестве эксперимента.

«Это поможет оценить эффективность работы контрольной службы в разных условиях и принять решение о целесообразности внедрения форменной одежды», — рассказали в ведомстве.

В департаменте транспорта Перми утверждают, что продолжают работать над улучшением ситуации с платёжной дисциплиной в общественном транспорте.

«В перспективе планируется оснастить все транспортные средства тревожными кнопками, а также разработать приложение для контролёров для более эффективной работы», — рассказали в департаменте транспорта Перми.