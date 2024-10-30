Мэр Усолья-Сибирского опроверг информацию о строительстве АЭС в городе

Мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин опроверг информацию о возможном строительстве атомной электростанции на месте бывшего «Химпрома» в городе. По его словам, распространяющиеся в соцсетях сведения являются фейком и выдумками, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) главы города.
«Хочу сказать, что ни от Госкорпорации “Росатом”, ни от правительства Российской Федерации, ни со стороны субъекта данный вопрос не рассматривается. Разговоров на эту тему быть не должно, все догадки, опубликованные в местных пабликах, надуманы и не имеют никакого подтверждения. АЭС на территории “Химпрома”, на территории города не будет», — сообщил Максим Торопкин.
Напомним, что ранее стало известно о планах строительства новой атомной электростанции в Иркутской области. Проект Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года опубликовал Системный оператор ЕЭС. В ходе недавних общественных обсуждений, прошедших с 20 августа по 18 сентября, проект получил 248 предложений по доработке, из которых 24% были учтены.