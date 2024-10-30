Мэр Усолья-Сибирского опроверг информацию о строительстве АЭС в городе

«Хочу сказать, что ни от Госкорпорации “Росатом”, ни от правительства Российской Федерации, ни со стороны субъекта данный вопрос не рассматривается. Разговоров на эту тему быть не должно, все догадки, опубликованные в местных пабликах, надуманы и не имеют никакого подтверждения. АЭС на территории “Химпрома”, на территории города не будет», — сообщил Максим Торопкин.