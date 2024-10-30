В Третьяковской галерее открылась выставка «Передвижники»

Например, внутреннее пространство в центральной овальной зоне целиком выделено под женские портреты — и это как раз один из не самых очевидных мотивов. Хрупкая, зажатая, но волевая девушка-подросток из хорошей семьи (Крамской написал свою дочь) соседствует с грубоватой, но излучающей природную витальность ключницей кисти Кузнецова; напротив — продрогшая курсистка Ярошенко, чуть в стороне — властная баронесса Гильденбандт Репина. По отдельности эти полотна хороши, вместе же они обретают особую выразительность.