В Перми начали убирать мобильное озеленение на зимовку

В Перми начался вывоз мобильного озеленения в питомник «Хмели», где оно будет храниться до следующего теплого сезона. Планируется, что всю зелень получится вывезти до конца ноября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Всего на территории Перми в этом году было размещено 333 кашпо с цветочно-декоративными растениями и 372 кашпо с деревьями и кустарниками.
Так, к 2024 году было облагорожено несколько важных территорий в городе, улицы: Ленина, Крисанова, Борчанинова, Героев Хасана, сквер Решетникова, территория возле СК «Сухарева», Дом Молодежи и ДК им. А. Г. Солдатова.
«Улицы города украшали контейнерами с высаженными в них туей западной, ивой, боярышником, пузыреплодником, рябиной и яблоней. Для цветочно-декоративных композиций в кадках применяли такие виды растений, как очиток, тысячелистник, вейник, можжевельник, спирея, дерен, фалярис и другие», — добавили в мэрии.