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В Перми начали убирать мобильное озеленение на зимовку

Всего на территории города в этом году было размещено около 700 кадок зелени.

Источник: Комсомольская правда

В Перми начался вывоз мобильного озеленения в питомник «Хмели», где оно будет храниться до следующего теплого сезона. Планируется, что всю зелень получится вывезти до конца ноября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего на территории Перми в этом году было размещено 333 кашпо с цветочно-декоративными растениями и 372 кашпо с деревьями и кустарниками.

Так, к 2024 году было облагорожено несколько важных территорий в городе, улицы: Ленина, Крисанова, Борчанинова, Героев Хасана, сквер Решетникова, территория возле СК «Сухарева», Дом Молодежи и ДК им. А. Г. Солдатова.

«Улицы города украшали контейнерами с высаженными в них туей западной, ивой, боярышником, пузыреплодником, рябиной и яблоней. Для цветочно-декоративных композиций в кадках применяли такие виды растений, как очиток, тысячелистник, вейник, можжевельник, спирея, дерен, фалярис и другие», — добавили в мэрии.

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