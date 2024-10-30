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Туман и сильный ветер ожидаются в Беларуси в среду

Сильный ветер может повредить и обрывать линии связи и электропередач, повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений.

Сейчас в Олбани: +12° 4 м/с 88% 763 мм рт. ст. +7°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Туман ожидается утром в среду в отдельных районах Беларуси, также утром и днем местами по республике прогнозируется усиление ветра порывами 15−18 м/с, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно, временами пройдут небольшие дожди. Утром в отдельных районах сгустится туман. Ветер южный, днем с переходом на западный 4−9 м/с, утром и днем порывы будут достигать 14 м/с, местами — до 15−18 м/с.

Дневная температура воздуха составит +10…+16°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности тумана — значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Сильный ветер может повредить и обрывать линии связи и электропередач, нарушить электроснабжение, повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений и привести к падению деревьев.

Прогноз погоды по регионам

В Минске, Гомеле и Могилеве будет в основном облачно и пройдут небольшие дожди. Столбик термометра в этих городах поднимется в этих городах до +11…+13°C. Ветер западный, юго-западный 4−9 м/с, в Гомеле с порывами до 12 м/с, а в Минске и Могилеве — до 14 м/с.

В Витебске ожидаются схожие погодные условия: облачно, временами дожди (вероятность осадков более 90%), +10…+12°C, ветер западный 4−9 м/с с порывами до 15−18 м/с.

В Бресте и Гродно немного теплее, а воздух прогреется до +12…+14°C. В среду в этих областных центрах прогнозируется облачная погода, временами пройдет небольшой дождь. Ветер западный 4−9 м/с, в Бресте с порывами до 12 м/с, а в Гродно — до 14 м/с.