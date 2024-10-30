Туман и сильный ветер ожидаются в Беларуси в среду

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Туман ожидается утром в среду в отдельных районах Беларуси, также утром и днем местами по республике прогнозируется усиление ветра порывами 15−18 м/с, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно, временами пройдут небольшие дожди. Утром в отдельных районах сгустится туман. Ветер южный, днем с переходом на западный 4−9 м/с, утром и днем порывы будут достигать 14 м/с, местами — до 15−18 м/с.
Дневная температура воздуха составит +10…+16°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности тумана — значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Сильный ветер может повредить и обрывать линии связи и электропередач, нарушить электроснабжение, повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений и привести к падению деревьев.
Прогноз погоды по регионам
В Минске, Гомеле и Могилеве будет в основном облачно и пройдут небольшие дожди. Столбик термометра в этих городах поднимется в этих городах до +11…+13°C. Ветер западный, юго-западный 4−9 м/с, в Гомеле с порывами до 12 м/с, а в Минске и Могилеве — до 14 м/с.
В Витебске ожидаются схожие погодные условия: облачно, временами дожди (вероятность осадков более 90%), +10…+12°C, ветер западный 4−9 м/с с порывами до 15−18 м/с.
В Бресте и Гродно немного теплее, а воздух прогреется до +12…+14°C. В среду в этих областных центрах прогнозируется облачная погода, временами пройдет небольшой дождь. Ветер западный 4−9 м/с, в Бресте с порывами до 12 м/с, а в Гродно — до 14 м/с.