Туман и сильный ветер ожидаются в Беларуси в среду

В Минске, Гомеле и Могилеве будет в основном облачно и пройдут небольшие дожди. Столбик термометра в этих городах поднимется в этих городах до +11…+13°C. Ветер западный, юго-западный 4−9 м/с, в Гомеле с порывами до 12 м/с, а в Минске и Могилеве — до 14 м/с.