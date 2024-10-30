Омичам выплатят пособия на день раньше

4 ноября в России отмечают День народного единства. В этом году он выпадает на понедельник, который объявлен выходным. В связи с этим изменен график выплат пособий семьям с детьми. Как сообщили в Фонде пенсионного и социального страхования РФ по Омской области, они начнутся на день раньше.