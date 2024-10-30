Обещанного 27 лет ждут: житель Кызылорды не мог доказать право собственности на жилье

«В связи с тем, что продавец по разным причинам откладывал перерегистрацию, вдова обратилась в Кызылординский горсуд с иском о признании права собственности на квартиру. В суде истец указала, что проживает в этой квартире с 1997 года по настоящее время, т.е. более 27 лет несет за нее бремя ответственности: оплачивает все платежи за коммунальные и другие услуги, делала капитальный ремонт», — сообщил Верховный суд.