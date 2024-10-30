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Обещанного 27 лет ждут: житель Кызылорды не мог доказать право собственности на жилье

Точку в затянувшейся истории поставил суд.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 30 окт — Sputnik. 27 лет житель Кызылорды не мог доказать право собственности на жилье, рассказал Верховный суд Казахстана.

Он приобрел 3-х комнатную квартиру в 1997 году за 120 тысяч тенге. Продавец написал расписку о продаже квартиры и передал покупателю технический паспорт и ключи от квартиры.

При этом, договор купли-продажи не заключался, квартира не была зарегистрирована на имя покупателя, и по документам она осталась собственностью продавца.

Позже человек, купивший квартиру, умер. Его вдова попросила продавца зарегистрировать квартиру на ее имя.

«В связи с тем, что продавец по разным причинам откладывал перерегистрацию, вдова обратилась в Кызылординский горсуд с иском о признании права собственности на квартиру. В суде истец указала, что проживает в этой квартире с 1997 года по настоящее время, т.е. более 27 лет несет за нее бремя ответственности: оплачивает все платежи за коммунальные и другие услуги, делала капитальный ремонт», — сообщил Верховный суд.

В связи с тем, что продавец переехал в Алматы и не имел возможности оформить документ, вдова попросила суд признать право собственности на квартиру. В итоге продавец признал иск и подтвердил продажу квартиры в 1997 году.

«Согласно ч.1 ст. 240 ГК, гражданин или юридическое лицо, не являющееся собственниками имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющие им как собственным недвижимым имуществом в течение 7 лет, приобретает право собственности на это имущество», — напомнили в Верховном суде.

На судебном заседании подтвердили, что истец не имеет задолженности по коммунальным платежам, платит налоги и более 27 лет пользуется квартирой добросовестно, открыто и постоянно.

С учетом этого судом признано право собственности вдовы на квартиру.