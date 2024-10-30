В Перми пациентки роддома жалуются на жуткий шум работающих дрелей

Пациентки роддома в больнице имени Тверье на улице Братьев Игнатовых в Перми пожаловались на жуткий шум из-за капитального ремонта корпуса на территории медучреждения — они регулярно вынуждены слышать работающие дрели.
Они сообщили, что рабочие занимаются облицовкой здания, из-за чего в палатах очень шумно. Информацию о сложных условиях в больнице очевидцы опубликовали в соцсетях, прикрепив видео из палаты: на нём слышен очень громкий звук ремонтных работ. По их словам, пациенткам, которые пребывают в взволнованном состоянии из-за предстоящих родов, приходится испытывать дополнительные эмоциональные нагрузки.
«Шумовые конструкции строят так, что даже у здорового человека нервы на пределе. Как в таких условиях у беременных давление держится в норме или всё же они испытывают стрессовую ситуацию? Вот как в такой обстановке там находиться? И какое должно быть сохранение устойчивости у врачей, которые днём и ночью помогают новым жизням появляться на свет?» — написала одна из пациенток.
При этом жалующиеся на шум в роддоме обращают внимание на то, что медицинскому персоналу также приходится работать в сложных условиях.
«Для них это тоже испытание. Когда необходимо следить за пациенткой, за стеной гремят дрели, требуется концентрация двойной фазы. Врачи учатся фильтровать внешние раздражители, но иногда их смена проходит на чистой выдержке», — говорится в сообщении.
Пермячка, заявившая о сложных условиях в роддоме, не понимает, почему перед выполнением ремонтных работ не предусмотрели установку шумоизоляционных конструкций.
Сайт perm.aif.ru обратился за комментарием по поводу ситуации в Минздрав Пермского края.
«Действительно, сейчас ведутся работы по капитальному ремонту, в связи с этим мы просим пациентов учреждения отнестись с пониманием. Как отмечают в краевом Управлении капитального строительства, в тихие часы ремонтные работы подрядчиком не ведутся», — рассказали perm.aif.ru в региональном минздраве.