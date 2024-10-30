В Перми пациентки роддома жалуются на жуткий шум работающих дрелей

«Шумовые конструкции строят так, что даже у здорового человека нервы на пределе. Как в таких условиях у беременных давление держится в норме или всё же они испытывают стрессовую ситуацию? Вот как в такой обстановке там находиться? И какое должно быть сохранение устойчивости у врачей, которые днём и ночью помогают новым жизням появляться на свет?» — написала одна из пациенток.