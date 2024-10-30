«Белавиа» сказала про новый регулярный рейс в китайский Урумчи с 16 декабря

Говорится, что вылеты из Минска будут осуществляться по понедельникам в 11.10 с прибытием в Урумчи в 22.10. Время полета составит шесть часов. Что касается рейсов в обратном направлении, то они будут выполняться в 23.20 с прибытием в Минск в 01.00 на следующий день. Длительность полета будет 6 часов 40 минут.