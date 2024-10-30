«Белавиа» сказала про новый регулярный рейс в китайский Урумчи с 16 декабря. Подробности рассказали в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.
«16 декабря Belavia выполнит первый регулярный рейс по маршруту Минск-Урумчи!», — сказано в сообщении.
Говорится, что вылеты из Минска будут осуществляться по понедельникам в 11.10 с прибытием в Урумчи в 22.10. Время полета составит шесть часов. Что касается рейсов в обратном направлении, то они будут выполняться в 23.20 с прибытием в Минск в 01.00 на следующий день. Длительность полета будет 6 часов 40 минут.
В пресс-службе обратили внимание на то, что время для всех аэропортов указано местное. Также сообщается, что стоимость билета в одну сторону составит от 222 евро, а в обе — от 341 евро. Билеты уже можно приобрести.
В «Белавиа» отметили, что население города Урумчи составляет более четырех миллионов человек. Указанный город является торгово-экономическим и культурным центром северо-запада Китая, он находится на склоне гор Тянь-Шань.
Тем временем «Белавиа» сказала о полетах в Дубай из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Кстати, Национальный аэропорт «Минск» сказал об изменениях, перейдя на зимнее расписание.
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