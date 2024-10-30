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Опубликован график работы поликлиник в праздники в честь Дня народного единства

Минздрав Башкирии рассказал о работе поликлиник в праздники.
Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения Башкирии работы поликлиник в праздники в честь Дня народного единства.

В субботу, 2 ноября, учреждения, как и обычные рабочие дни, будут функционировать с 08:00 до 20:00. До 19:00 будут приниматься вызовы, в том числе неотложные.

Воскресенье, 3 ноября, станет выходным. В понедельник, 4 ноября, поликлиники будут работать по графику субботы — с 08:00 до 17:00. Вызовы, в том числе и неотложных, будут приниматься до 16:00.

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