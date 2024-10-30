Джонни Депп вернулся в Голливуд и исполнит роль в новом боевике

«Действие в новом фильме развернется на борту круизного лайнера. Бармен натыкается на загадочного постояльца, из-за которого оказывается втянут в преступную схему. “Пьяница” сочетает в себе высококоммерческую концепцию с дикими поворотами. И всё это происходит в невероятном мире. Нет лучшего режиссера, чем Марк, или двух более идеально подобранных актеров, чем Джонни и Пенелопа, чтобы воплотить всё это в жизнь», — приводит THR слова главы Lionsgate Адама Фогельсона.