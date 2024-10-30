Джонни Депп вернулся в Голливуд и исполнит роль в новом боевике

Американский актер Джонни Депп вернулся в Голливуд после скандального развода с актрисой Эмбер Херд. Артист исполнит главную роль в новом фильме с рабочим названием Day Drinker («Пьяница»), сообщил журнал The Hollywood Reporter.
Режиссером проекта стал Марк Уэбб, снявший «Нового Человека-паука» и «500 дней лета». Последним крупным голливудским проектом Деппа стала лента «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», вышедшая в 2018 году. «Пьяницу» в перспективе могут показать и в России.
Международные продажи нового боевика «Пьяница» начнутся на предстоящем Американском кинорынке, который стартует в Лас-Вегасе 5 ноября.
Дата выхода боевика пока неизвестна. Производством «Пьяницы» занимается американская киностудия Lionsgate. В России она известна по таким фильмам, как «Голодные игры», «Достать ножи», «По соображениям совести», «Догвилль». Новый проект — второй опыт сотрудничества Lionsgate и американской независимой дистрибьюторской компании 30WEST. Первый — музыкальная комедия Power Ballad («Баллада о силе») с Полом Раддом и Ником Джонасом. Партнершей Деппа по фильму стала Пенелопа Крус. Это уже четвертый совместный проект актеров. Вместе их можно увидеть в фильмах «Кокаин», «Пираты Карибского моря: На странных берегах» и «Убийство в Восточном экспрессе».
«Действие в новом фильме развернется на борту круизного лайнера. Бармен натыкается на загадочного постояльца, из-за которого оказывается втянут в преступную схему. “Пьяница” сочетает в себе высококоммерческую концепцию с дикими поворотами. И всё это происходит в невероятном мире. Нет лучшего режиссера, чем Марк, или двух более идеально подобранных актеров, чем Джонни и Пенелопа, чтобы воплотить всё это в жизнь», — приводит THR слова главы Lionsgate Адама Фогельсона.
Пока что «Пьяница» — это самая масштабная попытка Джонни Деппа вернуться в Голливуд и первый крупный коммерческий проект с 2018 года.
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