В Омской области нашли фантомное предприятие по производству масла

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области обнаружили в регионе фантомное предприятие. Его зарегистрировали для легализации в обороте сливочного масла неизвестного происхождения. Подозрительную молочную продукцию позволил выявить мониторинг данных в госсистеме учета «молочки» «Меркурий».
Начиная с 30 мая компания из Нижнего Новгорода, ООО «Спектр» якобы произвела более 195 тонн сливочного масла «Традиционное» и «Крестьянское». Однако, как выяснили специалисты, продукция была изготовлена из сырья неизвестного происхождения и на несуществующих предприятиях. Одно из таких специально для этих целей было зарегистрировано в Омской области.
«Деятельность фантомной площадки прекращена. Для предотвращения дальнейшего оборота продукции Управление аннулировало производственные сертификаты и ветеринарные документы в ФГИС “Меркурий”, в информационной системе “Цербер” была удалена связь хозяйствующего субъекта с указанной площадкой. Информация о подозрительной продукции направлена в Роспотребнадзор и правоохранительные органы для принятия мер», — сообщили в Управлении Россельхознадзора.
В целом с начала 2024 года специалистами было выявлено 13 фантомных производственных площадок, деятельность всех предприятий прекращена.