В Омской области нашли фантомное предприятие по производству масла

Начиная с 30 мая компания из Нижнего Новгорода, ООО «Спектр» якобы произвела более 195 тонн сливочного масла «Традиционное» и «Крестьянское». Однако, как выяснили специалисты, продукция была изготовлена из сырья неизвестного происхождения и на несуществующих предприятиях. Одно из таких специально для этих целей было зарегистрировано в Омской области.