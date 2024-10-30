«Ночь искусств-2024» пройдет в Хабаровске со 2 по 4 ноября

— В этом году «Ночь искусств» позволит увидеть работу, которая давно не выставлялась. Однако благодаря исследованиям ведущих специалистов по венецианской живописи, которые приезжали из Эрмитажа и Пушкинского музея, вернуло имя автора — Франческо Гварди. Мы рады предложить на Ночи искусств один из шедевров «Площадь святого Марка в Венеции». Сразу после праздника она отправится в мастерскую, где уже находится в ожидании реставрации еще одно полотно, вернувшее имя своего автора — любимого ученика Рафаэля — Джулио Романа. Гостей будет ждать экскурсия с элементами интерактива — рассказала специалист по зарубежному искусству ДВХМ Алена Фролова.