«Ночь искусств-2024» пройдет в Хабаровске со 2 по 4 ноября

В период со 2 по 4 ноября во всех регионах России пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь искусств» (6+). Хабаровский край также присоединится к мероприятию. В этом году события приурочены ко Дню народного единства и пройдут в краевых учреждениях под девизом: «Россия объединяет», сообщает ИА AmurMedia.
В субботу, 2 ноября, гостей приглашают на вечернюю программу с 18:00 до 22:00 в Дальневосточную государственную научную библиотеку. В программе: творческий вечер и автограф-сессия, посвященные книге «Мы сыновья и дочери России» (16+), постановки кукольного театра «Сказки народов Приамурья» (0+), библиотечное караоке «Шумный шедевр» (16+), концертная программа «Народные гулянья» (6+), экскурсия «Хабаровск купеческий» (6+), библиотечный киносалон, мастер-классы по рисованию и многое другое.
В этот же день Хабаровская краевая детская библиотека имени Наволочкина приглашает на вечернее мероприятие «Библиотешник на Ленинградской, 25» (12+). Каждый сможет найти площадку для себя. Это встречи с известными людьми, мастер-класс по подготовке стендап-выступления, настольные игры, знакомство с работой актеров и ораторов, фигурное оригами, кастомизация, квесты и викторины.
Хедлайнером программы станет руководитель независимого театра-студии «И Т. Д.» Юлия Колесникова, которая погрузит всех участников в атмосферу маленького уютного театра. Гости смогут познакомиться с новыми авторскими композициями исполнительницы. Впервые в библиотеке пройдет встреча с писателем-фантастом Романом Брюхановым, также присоединится к празднику поэтесса Елена Добровенская. А заслуженный художник-иллюстратор Андрей Тен проведет мастер-класс по «фэрри»-графике: речь об уникальном методе создания картин — с помощью моющего средства и акварельной краски. Узнать больше о работе актера в кукольном театре поможет программа «Знакомство» (6+) от Хабаровского краевого театра кукол.
На воскресенье, 3 ноября, программу с 18:00 до 22:00 для жителей и гостей краевой столицы готовит Дальневосточный художественный музей.
— В этом году «Ночь искусств» позволит увидеть работу, которая давно не выставлялась. Однако благодаря исследованиям ведущих специалистов по венецианской живописи, которые приезжали из Эрмитажа и Пушкинского музея, вернуло имя автора — Франческо Гварди. Мы рады предложить на Ночи искусств один из шедевров «Площадь святого Марка в Венеции». Сразу после праздника она отправится в мастерскую, где уже находится в ожидании реставрации еще одно полотно, вернувшее имя своего автора — любимого ученика Рафаэля — Джулио Романа. Гостей будет ждать экскурсия с элементами интерактива — рассказала специалист по зарубежному искусству ДВХМ Алена Фролова.
Специальным гостем вечера станет фолк-рок-группа Buttle Nuggets, известная за пределами края. Пройдет выставка «Галерея Героев» (12+), посвященная полевым врачам СВО. Организация «Быть вместе» проведет мастер-класс по изготовлению текстильных брелоков (6+), а школа волонтеров музея предложит увлекательный квест для всех желающих.
Музыкальная программа охватит рэп, танцевальные баттлы, брейкданс, фламенко и традиционные русские мелодии. Музыкальные школы города поучаствуют в экскурсиях музея, позволяя посетителям насладиться нескучными прогулками в новом формате.
Пройдет викторина «Дальневосточный вектор в российской истории» (0+), вечер «Русское зарубежье: хабаровчане» (0+), где можно будет познакомиться с увлекательными историями о представителях Восточной ветви русской эмиграции.
Также организаторы приготовили мастер-классы на различных площадках — «Русское зарубежье», выставка-фестиваль «И. К. Р. А» (0+), «Природа Хабаровского края» (0+), «Традиционная культура коренных малочисленных народов Приамурья» (0+) по изготовлению брелоков из шерстяных помпонов, созданию этнических открыток и игре на корякском бубне.
Проверить свои знания можно будет на серии лингвистических игр и викторин, а для любителей археологии и фантастики пройдет игра «Найди себя в Музее Археологии» (6+) по мотивам «Людей в черном» (16+).