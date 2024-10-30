Белоруска Арина Соболенко узнала соперниц на итоговом турнире WTA в Эр-Рияде

Соболенко во время турнира сыграет с представительницей Италии Ясмин Паолини, теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной, а также с китаянкой Чжэн Циньвэнь. В другой группе будут выступать теннисистка из Польши Ига Свентек, американки Кори Гауфф и Джессика Пегула. Также в другой группе указана представительница Чехии Барбора Крейчикова. Общий призовой фонд турнира составляет 15,25 миллиона долларов.