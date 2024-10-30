Белоруска Арина Соболенко узнала соперниц на итоговом турнире WTA в Эр-Рияде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, уверенно занимающая первую строку Женской теннисной ассоциации, узнала соперниц на итоговом турнире WTA, который состоится со 2 по 9 ноября в столице Саудовской Аравии в Эр-Рияде.
Соболенко во время турнира сыграет с представительницей Италии Ясмин Паолини, теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной, а также с китаянкой Чжэн Циньвэнь. В другой группе будут выступать теннисистка из Польши Ига Свентек, американки Кори Гауфф и Джессика Пегула. Также в другой группе указана представительница Чехии Барбора Крейчикова. Общий призовой фонд турнира составляет 15,25 миллиона долларов.
Тем временем белорусская теннисистка Арина Соболенко блеснула вечерним нарядом накануне турнира года.
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