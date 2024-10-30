В Иркутске открыли мемориальную доску профессору Анатолию Шантурову

«Продолжаем добрую традицию Иркутска — увековечивать память тех, кто внес достойный вклад в развитие областного центра. В лице Анатолия Григорьевича мы отдаем дань уважения всему медицинскому сообществу. Всем тем, кто создал прочный фундамент иркутского здравоохранения, подготовил достойную смену. Мемориальная доска — это символ почитания прошлого: к заслугам предшественников, к истории нашего города. Но также это и послание будущим поколениям. Молодые люди должны знать, на кого равняться, и понимать, что наш город дает большие возможности для реализации», — подчеркнул Руслан Болотов.