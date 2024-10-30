В Иркутске открыли мемориальную доску профессору Анатолию Шантурову

В церемонии участвовали мэр Руслан Болотов, Почетные граждане города, депутаты Думы Иркутска, представители медицинского сообщества, друзья, сын и дочь известного врача, жители.
«Продолжаем добрую традицию Иркутска — увековечивать память тех, кто внес достойный вклад в развитие областного центра. В лице Анатолия Григорьевича мы отдаем дань уважения всему медицинскому сообществу. Всем тем, кто создал прочный фундамент иркутского здравоохранения, подготовил достойную смену. Мемориальная доска — это символ почитания прошлого: к заслугам предшественников, к истории нашего города. Но также это и послание будущим поколениям. Молодые люди должны знать, на кого равняться, и понимать, что наш город дает большие возможности для реализации», — подчеркнул Руслан Болотов.
Анатолий Шантуров родился 19 ноября 1930 года в деревне Выстриково Стародубского района Брянской области. После окончания лечебно-профилактического факультета Смоленского медицинского института и клинической ординатуры по оториноларингологии пять лет заведовал отделением ЛОР-болезней в Черемхово. С 1962-го работал в Иркутском государственном медицинском университете, где 40 лет руководил кафедрой и клиникой ЛОР-болезней. В 1964 году защитил кандидатскую, в 1974-м — докторскую диссертации и был утвержден в ученом звании профессора.
Он внес большой вклад в развитие научно-исследовательской работы в медицине, являясь автором более 540 печатных научных трудов, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Вспоминая коллегу и наставника, главный врач факультетских клиник ИГМУ, Почетный гражданин Иркутска Гайдар Гайдаров отметил, что Анатолий Шандуров был и остается великим ученым, настоящим гражданином, истинным иркутянином. Исполняющая обязанности ректора Иркутского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Лариса Хамнуева рассказала, что Анатолия Григорьевича знали все, кто учился в вузе, его чтили и уважали пациенты.
«Природа распорядилась удивительным образом. Профессору было доступно хирургическое искусство. Он владел педагогическим мастерством, а этим может гордиться далеко не каждый врач. Анатолий Григорьевич имел таланты изобретателя и писателя. Это достойный пример для подражания», — поделилась воспоминаниями Лариса Хамнуева.
Анатолий Шантуров ушел из жизни 7 февраля 2021 года. Его сын Виктор Анатольевич и дочь Марина Анатольевна Шантурова тоже стали известными врачами.
«Я благодарен администрации Иркутска, Почетным гражданам, коллегам за возможность увековечить память о папе. Отдельное спасибо скульптору Евгению Ставскому, которому удалось добиться сходства при создании образа, а также учесть наши пожелания. На мемориальной доске имеются изображения знамен, завоеванные в социалистических соревнованиях, книг, которые любил читать папа и писал сам. В целом облик врача и неравнодушного человека передан идеально», — прокомментировал Виктор Шантуров.
Напомним, в декабре 2023-го года вблизи ЛОР-клиники на фасаде жилого дома на улице Марата, 29 открыли мемориальную доску коллеге Анатолия Шантурова — Почетному гражданину Иркутска, заслуженному врачу РФ, профессору Семену Пинскому. На этом же здании ранее установлена мемориальная доска Почетному гражданину Иркутска, ученому, врачу-невропатологу, профессору Хаим-Беру Ходосу.