Олбани
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области шестеро школьников выиграли по миллиону рублей

Старшеклассники из Челябинской области получат деньги на образование и саморазвитие.

Источник: Комсомольская правда

Шестеро десятиклассников из Челябинска и Сосновского района получат по миллиону рублей. Школьники стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена». Призовые деньги разрешают потратить на образование и саморазвитие.

Победителями конкурса стали также семеро учеников восьмого и девятого классов из Челябинской области. Это жители Челябинска, Троицка, Южноуральска, Усть-Катава, Магнитогорска и Варненского района. Для младших ребят награда меньше — 200 тыс. рублей.

Как уточнили в региональном министерстве образования, премии получат и педагоги, которые подготовили победителей конкурса. Учителям выплатят по 150 тыс. рублей. Их также пригласят пройти образовательную программу.

Организаторы «Большой перемены» подчеркивают, что оценивают не академическую успеваемость и знания детей, а их организаторские способности, умение работать в команде и находить нестандартные решения.

образование