В Челябинской области шестеро школьников выиграли по миллиону рублей

Победителями конкурса стали также семеро учеников восьмого и девятого классов из Челябинской области. Это жители Челябинска, Троицка, Южноуральска, Усть-Катава, Магнитогорска и Варненского района. Для младших ребят награда меньше — 200 тыс. рублей.