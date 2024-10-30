В Воронеже Владимир Машков по-своему расшифровал аббревиатуру СВО

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков обратился к губернатору с благодарностью: «Я понимаю, что вы приняли нас в такое непростое время, несмотря на приграничность вашего региона. Мы в любом случае вместе, и вы абсолютно непобедимы и сильны. И я отношусь с огромным уважением к вам и к вашей стойкости, к вашей силе. Мне кажется, что люди творческих профессий должны быть также на передовой абсолютно всех событий, чтобы воодушевлять и вдохновлять».