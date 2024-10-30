В Воронеже Владимир Машков по-своему расшифровал аббревиатуру СВО

— Сейчас идет Специальная военная операция. Вы фактически находитесь на приграничной территории. И, безусловно, ваша воля, вера и сила дают огромное вдохновение. И знаете, вот эти три буквы СВО, я их для себя расшифровал так — Спасая Веру и Отечество. Наверное, в этом заложен главный смысл всего происходящего, — поделился своими эмоциями Машков.
Председатель Союза театральных деятелей России, актер Владимир Машков, провел в Воронеже несколько творческих встреч и мастер-классов для студентов, детей и местных артистов. С главой региона он обсудил проект реконструкции Театра оперы и балета и способы поддержки театральных организаций региона. Александр Гусев рассказал народному артисту РФ, что в Воронежской области на сегодня работают 5 государственных и 3 муниципальных театра. Ими ежегодно проводится более двух тысяч мероприятий, зрителями которых становятся более 500 тысяч человек.
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков обратился к губернатору с благодарностью: «Я понимаю, что вы приняли нас в такое непростое время, несмотря на приграничность вашего региона. Мы в любом случае вместе, и вы абсолютно непобедимы и сильны. И я отношусь с огромным уважением к вам и к вашей стойкости, к вашей силе. Мне кажется, что люди творческих профессий должны быть также на передовой абсолютно всех событий, чтобы воодушевлять и вдохновлять».