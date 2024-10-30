Беспилотники будет разрабатывать Беларусь вместе с Рязанской областью России. Об этом рассказал губернатор Рязанской области Павел Малков во время переговоров с послом Беларуси в России Александром Рогожником, сообщает БелТА.
Малков одним из примером успешного сотрудничества назвал подписанное недавно соглашение о партнерстве между Национальной академией наук Беларуси и Аэрокосмической инновационной долиной, которая была создана в Рязани по поручению президента России.
— Будем вместе сейчас работать над развитием темы по беспилотным летательным аппаратам, планируем разработки в том числе для сельского хозяйства, — уточнил губернатор Рязанской области.
Он добавил, что также планируются совместные работы в сфере информационных технологий, биомедицины, радиоэлектроники. Кроме того, он уточнил, что была поставлена задача, связанная с развитием международных промышленных кластеров по теме беспилотников, радиоэлектронике, станкостроению и другим.
— Будем признательны за содействие Беларуси в реализации этих проектов, — подчеркнул Павел Малков.
Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об использовании силовиками оружия против БПЛА.
Тем временем белорусы смогут не регистрировать беспилотники, но с одним условием.
Кстати, «Белавиа» сказала про новый регулярный рейс в китайский Урумчи с 16 декабря.