Беспилотники будет разрабатывать Беларусь вместе с Рязанской областью России

Он добавил, что также планируются совместные работы в сфере информационных технологий, биомедицины, радиоэлектроники. Кроме того, он уточнил, что была поставлена задача, связанная с развитием международных промышленных кластеров по теме беспилотников, радиоэлектронике, станкостроению и другим.