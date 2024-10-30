В Самарской области 30 октября выпал первый снег

По прогнозу, в Самарской области осадки ожидаются в течение всего дня, и это может быть снег с дождем. На дорогах при этом может образовываться гололедица, так что водителям нужно быть предельно внимательными. А вот дневные температуры воздуха в третьей декаде октября в среднем будут выше средних значений на два градуса.