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В Самарской области 30 октября выпал первый снег

Снег с дождем идет в Похвистневе.

Сейчас в Олбани: +13° 5 м/с 88% 762 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

Утром 30 октября в Самарской области выпал первый снег. Он идет на северо-востоке региона, в городе Похвистнево. Впрочем, снег идет с дождем и сразу же тает.

— Ветер усилится, пройдут осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, — предупреждали в начале этой недели синоптики Приволжского УГМС.

По прогнозу, в Самарской области осадки ожидаются в течение всего дня, и это может быть снег с дождем. На дорогах при этом может образовываться гололедица, так что водителям нужно быть предельно внимательными. А вот дневные температуры воздуха в третьей декаде октября в среднем будут выше средних значений на два градуса.