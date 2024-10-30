Станцию СКИФ-НГУ планируют запустить в сентябре 2025 года

Создаваемая учебно-научная станция совмещает в себе два универсальных метода (спектроскопию рентгеновского поглощения и рентгеновскую дифракцию), которые позволяют исследовать широкий класс объектов от функциональных материалов до белков и объектов культурного наследия. За два-три часа можно исследовать объект, тогда как при использовании других методов на это могут потребоваться десятки часов.
«Согласно установленным срокам сдачи станции в эксплуатацию, ее запуск планируется на сентябрь 2025 года. Предполагается, что станция будет использоваться для работы со студентами старших курсов и аспирантами физического факультета, факультета естественных наук и геолого-геофизического факультета НГУ», — говорится в сообщении.
По данным старшего научного сотрудника Центра коллективного пользования (ЦКП) «СКИФ» и Лаборатории структурной диагностики ультрадисперсных и наноструктурируемых систем физического факультета НГУ Андрея Сараева, для запуска учебно-исследовательской станции не потребуется наличия сложных технических устройств генерации синхротронного излучения. Большинство узлов станции уже имеется у организаций-партнеров, а недостающие устройства планируются к закупке до конца 2024 года.
«Мы обновляем систему детектирования для спектроскопии рентгеновского поглощения. Это вклад НГУ в создание учебно-научной станции, который реализуется в рамках программы “Приоритет 2030”. В общей сложности он составляет около 15 млн руб. Сейчас проходит оформление еще одного важного приобретения, сделанного НГУ для создаваемой учебно-научной станции, — ионизационной камеры для измерения интенсивности рентгеновского излучения и комплектующих к ней. Она будет работать в связке с оборудованием, приобретенном в 2023 году», — цитирует пресс-служба НГУ Сараева.
Станция создается в рамках партнерского соглашения между вузом, Институтом катализа СО РАН им. Г. К. Борескова, Институтом ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН и самим ЦКП СКИФ.
О СКИФ.
Синхротрон СКИФ — ускоритель, где частицы движутся по кольцу в вакууме почти со скоростью света, а электромагниты придают им энергию и задают траекторию. Диаметр основного накопителя электронов и источника излучения составит 240 метров, этот объект не имеет аналогов в мире.
ЦКП «СКИФ» — это комплекс из 34 строящихся зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования. В нем будут проводить исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения в области химии, физики, материаловедения, биологии, геологии, гуманитарных наук.