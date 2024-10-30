Станцию СКИФ-НГУ планируют запустить в сентябре 2025 года

«Мы обновляем систему детектирования для спектроскопии рентгеновского поглощения. Это вклад НГУ в создание учебно-научной станции, который реализуется в рамках программы “Приоритет 2030”. В общей сложности он составляет около 15 млн руб. Сейчас проходит оформление еще одного важного приобретения, сделанного НГУ для создаваемой учебно-научной станции, — ионизационной камеры для измерения интенсивности рентгеновского излучения и комплектующих к ней. Она будет работать в связке с оборудованием, приобретенном в 2023 году», — цитирует пресс-служба НГУ Сараева.