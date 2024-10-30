Олбани
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани определились с площадками для празднования Нового года

Власти столицы Татарстана выбрали площадки для празднования Нового года и определили время проведения праздничных мероприятий. Соответствующее постановление исполкома города проходит антикоррупционную экспертизу.

Источник: ИА Татар-информ

Новогодние празднества пройдут на территории Центра семьи «Казан», в Старо-Татарской слободе, парке «Черное озеро», сквере поселка Дербышки, парке «Сосновая роща», на площадке перед театром кукол «Экият», в парке «Крылья советов», а также в ряде не поименованных парков, подотчетных Дирекции парков и скверов Казани.

Работы по праздничному оформлению города должны быть завершены к 20 декабря. Уже 19 декабря стартуют новогодние мероприятия.

В частности, начнут работать аттракционы и ярмарки, а также проходить тематические события. Откроется выездная торговля промышленными товарами и сувенирами. Будут запущены туристические маршруты с учетом мест празднования. В этот же день окажется усилена охрана общественного порядка.

Районные мероприятия по случаю Нового года, праздники в учреждениях и спортивные состязания будут проводиться до 8 января 2025-го. При этом новогодние площадки будут работать вплоть до 13 января.

праздники