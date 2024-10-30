Водитель хабаровского трамвая и в 78 лет в отличной форме

Больше сорока лет Валентина Захаровна Ващенко смотрит на Хабаровск из окошка трамвая. Она — одна из старейших вагоновожатых городского трамвайно-троллейбусного управления. Теперь вот пересела на новенький трамвай.
Жизнь по кругу не кажется ей однообразной, потому что мир вокруг меняется, а с годами меняется и угол зрения на привычные вещи. С водителем, у которого не было ни одной аварии, встретился корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня».
Улыбка на целый день
Валентина родилась в большой семье, у родителей было шестеро детей. Жили они в бараке, который стоял за железнодорожным вокзалом. Отец вернулся с фронта в 1942 году после ранения. Только тогда им дали большую квартиру на Втором Хабаровске.
Когда Валентина подросла, ей хотелось посмотреть мир хотя бы в кино. И она устроилась киномехаником в кинотеатр «Сатурн». Ей нравилось, что она первой видит все новые фильмы. Глядя на другую, совсем не здешнюю жизнь, она мечтала, что когда-нибудь и у нее все будет красиво и по-настоящему. Но девичьи мечты плохо соотносятся с реальностью. В какой-то момент Валентина поняла, что пора становиться на ноги, больше зарабатывать. За то, что она крутила кино, платили всего 78 рублей в месяц. Этого с трудом хватало, чтобы заплатить за квартиру, а она уже снимала жилье, одеться, обуться.
Старшая сестра Антонина предложила: «Иди к нам водителем на троллейбус», но Валентина выбрала трамвай. Он прочно стоит на рельсах. Курсы для новичков — прямо при трамвайно-троллейбусном управлении. Прослушав «курс молодого бойца», Валентина получила третий разряд. А это сразу 130 рублей в месяц. Уже деньги! Валентина сразу почувствовала себя сильной и уверенной.
У трамвая нет руля, только рычаг, сидишь высоко, всё видишь, что происходит вокруг. Смотреть по сторонам, конечно, некогда, только на дорогу, а она прямая, длинная. Но обзор большой, перед глазами снуют машины, ходят люди. На длинных отрезках пути можно развить скорость до 50 и 60 километров в час, но в городе не особенно разгонишься, да и ни к чему! У нее за спиной вагон, в котором полным-полно народу, и все эти люди, войдя в трамвай, доверили Валентине свою жизнь. Так она понимает свою ответственность водителя.
Раньше общественный транспорт был практически единственным способом передвижения, а потому по утрам и вечерам в трамвае наблюдалось настоящее столпотворение. Пассажиры, выходя из вагона, могли не досчитаться пуговиц на пальто. А потому осторожность, и только осторожность! Давным-давно проезд в трамвае стоил три копейки, и пассажиры сами опускали монетки в автомат, отрывая билетик. Самообслуживание! Водитель тогда был главным человеком в трамвае. У него спрашивали, где лучше выйти, чтобы попасть на такую-то улицу, в такой-то дом. Валентина даже книжечку завела со всеми улицами Хабаровска, чтобы вежливо сориентировать заблудившегося горожанина или приезжего человека. Понятно, народ разный. Кто-то спасибо скажет, а иной ворчит всю дорогу. Валентине жалко таких недовольных, наверное, в жизни у них что-то не ладится. Успокаивает как может. Изучила город, столько лет колесит по его улицам! Всё замечает — вот дом строят, фасад обновили, фонтаны устроили, цветы посадили. Поприветствует зазевавшегося пассажира звонком — человек улыбнется. И разошлись их пути, а улыбка осталась на целый день.
Пожалуй, один лишь водитель видит город ранним утром, безлюдный, только просыпающийся. Днем, когда всё приходит в движение. И вечером, когда жизнь затухает. Говорит, что от Хабаровска не устает, потому что он красивый, привычный и всегда неожиданный.
С первыми петухами
Нет, Валентина Ващенко не романтик. Просто ей интересна живая жизнь.
Признается: не кабинетный она человек. Сидеть в четырех стенах — не в ее характере. Ей нужно движение, люди. Было время — выучилась на секретаря-машинистку. Казалось бы, сиди себе в тепле, Уте ноги в туфельках, а она не смогла. Скучно. Трамвай — совсем другое дело! Стучит себе по рельсам вагон да стучит. Да только первый трамвай выходил на линию в половине шестого утра, стало быть, просыпалась она раньше первых петухов. А последний приходил в депо в два часа пятнадцать минут ночи. Вот такая точность! Поставила вагон, а потом пешком домой на Второй Хабаровск. График скользящий, смены выпадали на выходные и праздники. Иногда прямо на Новый год! Все дома за столами сидят, а они, водители, в пути. Пальто, валенки, холодно!
Поставят вагон, пока ждут дежурную машину, это потом их стали возить домой, откроют бутылку шампанского, песни поют. Весело! Теперь трамвай ходит до 23.00, и вагоны чистые, теплые.
Но даже такой график многим кажется тяжелым. А потому в водители идут неохотно. Зарплата по нынешним временам не очень. Если не выходить в выходные и праздничные дни, получается совсем немного. Вот никто и не рвется. Интересно, что Валентина с ее водительским опытом никогда не садилась за руль машины. Принципиально! Говорит, страшно.
А водить трамвай по оживленным улицам через весь город — это пожалуйста. Научилась понимать водителей машин, которые движутся параллельно, их намерения. Предвидеть их маневры, чтобы избежать столкновения. Вот он снизил скорость, значит, сейчас начнет поворачивать. Точно! А поворотник так и не включил. Она свое дело знает. Потому и не было у нее серьезных аварий. Вагоны с рельсов, конечно, сходили, но не у нее одной. Это дело путейцев — периодически проверять прочность пути, планировать ремонтные работы.
Рельсы от постоянной нагрузки расшатываются, их надо вовремя подтягивать. Или мальчишки что-то бросили на рельсы, а водитель не заметил. Вагон подпрыгнул и оказался на земле. Иногда возникают и другие непредвиденные обстоятельства. Остановился вагон, стоит как вкопанный. Можно, конечно, позвонить в аварийку, приедут, помогут. Но Валентина Захаровна старается обходиться. Научилась разбираться в технике. Всю жизнь учится, спрашивает у специалистов, что делать. Растерянность — не ее реакция. Она привыкла в работе доходить до самой сути вещей. Иначе тогда зачем заниматься тем, в чем ты не разбираешься?
Жизнь таких любит
Валентина Ващенко водила все виды трамваев, которые приходили в Хабаровск. Самые надежные — маленькие, рижского завода, РВЗ-6М2. Они и до сих пор выходят на линии. Новые, электронные, конечно, совсем другое дело! Простые в управлении, комфортные. Водить такой трамвай — одно удовольствие.
В свои 78 лет Валентина Ващенко еще не собирается сходить с маршрута. Со здоровьем у нее всё в порядке. Каждый раз, когда она проходит комиссию, врачи удивляются, мол, надо же, какое отменное у вас здоровье! Так что ничто не мешает ей оставаться на линии. Смеется: мотор (Валентина показывает на сердце) пока не подводит.
Потому что всё у нее сложилось в жизни хорошо. Был любящий муж, он, кстати, тоже в трамвайном депо работал. Увидел симпатичную девушку, и он, контактор, сразу стал контакты наводить. Получилось! Так они вместе и работали. И вся семья мужа — мать учетчицей работала, отец — путейцем, сестра — диспетчером, зять занимался радиоустановками. Теперь мужа уже нет. Но есть дочка, внуки. Валентина их любит. Бабушка она домовитая. Прекрасно готовит, шьет и вяжет, печет пироги. В пору дефицита, когда платье и колготки было не купить, она всю родню свою обшивала и обвязывала. И всё у нее быстро и ладно получается. Такой она человек — обид не копит, зла не помнит. Жизнь таких любит.