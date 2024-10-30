Водитель хабаровского трамвая и в 78 лет в отличной форме

Раньше общественный транспорт был практически единственным способом передвижения, а потому по утрам и вечерам в трамвае наблюдалось настоящее столпотворение. Пассажиры, выходя из вагона, могли не досчитаться пуговиц на пальто. А потому осторожность, и только осторожность! Давным-давно проезд в трамвае стоил три копейки, и пассажиры сами опускали монетки в автомат, отрывая билетик. Самообслуживание! Водитель тогда был главным человеком в трамвае. У него спрашивали, где лучше выйти, чтобы попасть на такую-то улицу, в такой-то дом. Валентина даже книжечку завела со всеми улицами Хабаровска, чтобы вежливо сориентировать заблудившегося горожанина или приезжего человека. Понятно, народ разный. Кто-то спасибо скажет, а иной ворчит всю дорогу. Валентине жалко таких недовольных, наверное, в жизни у них что-то не ладится. Успокаивает как может. Изучила город, столько лет колесит по его улицам! Всё замечает — вот дом строят, фасад обновили, фонтаны устроили, цветы посадили. Поприветствует зазевавшегося пассажира звонком — человек улыбнется. И разошлись их пути, а улыбка осталась на целый день.