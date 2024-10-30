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В Минске перекроют мост на улице Голодеда

Мост на улице Голодеда в Минске планируют временно перекрыть на то время, пока его будут ремонтировать. Об этом пишут «Минск-Новости». Когда именно начнется ремонт, не сообщается.

«Мост на ул. Голодеда будет ремонтироваться, скорее всего, с полным перекрытием движения. Поскольку есть местные пути объезда без значительного перепробега. Такие меры позволят ускорить сроки выполнения работ», — рассказал директор предприятия «Гордорстрой» Сергей Панев.

Также он отметил, что сегодня большинство путепроводов оборудованы специальной системой мониторинга, которая позволяет в режиме онлайн контролировать их состояние, степень деформации и прогибы.

Сергей Панев рассказал, что в планах организации на 2025 год — приступить к капитальному ремонту путепровода между ул. Московской и пр. Независимости.

Будет использован опыт строительства с применением металлических сооружений. «Во время ремонта путепровода между ул. Московской и пр. Независимости планируем одним пролетом “пройти” всю железную дорогу, тем самым убрав из подмостового пространства лишние опорные части, увеличив площади для поездов», — отметил Сергей Панев.

Что касается организации дорожного движения на время ремонта моста между ул. Московской и пр. Независимости, то, по словам Сергея Панева, уже разработаны схемы движения. Если где-то начнут образовываться заторы, будут своевременно организовывать дополнительные реверсивные маршруты, «перебрасывать транспортные потоки».