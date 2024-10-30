В Минске перекроют мост на улице Голодеда

«Мост на ул. Голодеда будет ремонтироваться, скорее всего, с полным перекрытием движения. Поскольку есть местные пути объезда без значительного перепробега. Такие меры позволят ускорить сроки выполнения работ», — рассказал директор предприятия «Гордорстрой» Сергей Панев.
Также он отметил, что сегодня большинство путепроводов оборудованы специальной системой мониторинга, которая позволяет в режиме онлайн контролировать их состояние, степень деформации и прогибы.
Сергей Панев рассказал, что в планах организации на 2025 год — приступить к капитальному ремонту путепровода между ул. Московской и пр. Независимости.
Будет использован опыт строительства с применением металлических сооружений. «Во время ремонта путепровода между ул. Московской и пр. Независимости планируем одним пролетом “пройти” всю железную дорогу, тем самым убрав из подмостового пространства лишние опорные части, увеличив площади для поездов», — отметил Сергей Панев.
Что касается организации дорожного движения на время ремонта моста между ул. Московской и пр. Независимости, то, по словам Сергея Панева, уже разработаны схемы движения. Если где-то начнут образовываться заторы, будут своевременно организовывать дополнительные реверсивные маршруты, «перебрасывать транспортные потоки».