Омские студенты и школьники придумали, как будет развиваться энергетика

— В ходе таких профориентационных мероприятий, как этот кейс-чемпионат, мы объясняем молодежи, насколько важна энергетика. Предприятия энергетической отрасли, и в том числе ТГК-11, обеспечивают наши дома теплом, светом, горячей водой. Мы привыкли к этому с детства и воспринимаем как само собой разумеющееся. Но только представьте, если тепло или свет в квартире вдруг исчезнут! — сказала начальник управления по работе с персоналом АО «ТГК-11» Юлия Шамова. — Работа энергетика — трудная, но, безусловно, важная и почетная. В нашем коллективе много трудовых династий — дети приходят в ТГК-11 вслед за своими родителями. Надеемся, что и ребята, которые сегодня участвуют в кейс-чемпионате в будущем станут частью нашей команды.