Омские студенты и школьники придумали, как будет развиваться энергетика

В интеллектуальных соревнованиях приняли участие 20 человек. Среди них были старшеклассники школы № 95 и студенты первых курсов ОмГТУ и ОмГУПС, которые обучаются по направлениям теплоэнергетика и электроэнергетика. Организаторы разделили участников на три смешанные команды, каждой из которых было присвоено имя великих ученых — «Курчатовы», «Королевы» и «Теслы». Благодаря работе в смешанных командах старшеклассники смогли познакомиться и пообщаться со студентами, уже выбравшими для себя технические специальности и таким образом определиться с дальнейшим выбором профессии.
У каждой команды было по три задания. В ходе первого ребятам предстояло нарисовать портрет современного инженера. Конкурсанты пришли к выводу, что профессия энергетика открывает перед человеком большие перспективы, но, чтобы построить успешную карьеру и достичь материального благополучия, нужно обладать широкими междисциплинарными знаниями.
На следующем этапе участники чемпионата анализировали основные направления развития энергетики. Их вердикт был однозначен: будущее — за возобновляемыми источниками энергии и ответственным отношением к окружающей среде, поэтому главными направлениями развития отрасли они назвали солнечную, ветровую и гидроэнергетику.
Результатом третьего задания должна была стать подготовка небольшого видеоролика о преимуществах работы в ТГК-11. Все команды выполнили его на отлично.
Фото: пресс-служба АО «ТГК-11»/Дмитрий Верхорбин.
Хорошую помощь в подготовке заданий ребятам оказали молодые специалисты ТГК-11, которые поделились своим опытом работы в энергетической отрасли. А для руководства компании результаты кейс-чемпионата были ценны возможностью лучше понять, как молодое поколение видит энергетику и себя в профессии, на какие жизненные принципы опираются современные молодые люди и что мотивирует их к личностному и карьерному росту. Благодаря такому интерактиву, компания сможет определить ключевые направления для дальнейшего развития организации.
— В ходе таких профориентационных мероприятий, как этот кейс-чемпионат, мы объясняем молодежи, насколько важна энергетика. Предприятия энергетической отрасли, и в том числе ТГК-11, обеспечивают наши дома теплом, светом, горячей водой. Мы привыкли к этому с детства и воспринимаем как само собой разумеющееся. Но только представьте, если тепло или свет в квартире вдруг исчезнут! — сказала начальник управления по работе с персоналом АО «ТГК-11» Юлия Шамова. — Работа энергетика — трудная, но, безусловно, важная и почетная. В нашем коллективе много трудовых династий — дети приходят в ТГК-11 вслед за своими родителями. Надеемся, что и ребята, которые сегодня участвуют в кейс-чемпионате в будущем станут частью нашей команды.
АО «ТГК-11» всегда уделяло большое внимание работе с молодежью. На предприятии не первый год действует комплексная профориентационная программа, цель которой — пополнение штата молодыми специалистами. Для школьников организуют экскурсии на ТЭЦ и другие производственные площадки компании, чтобы молодые люди могли увидеть, как работают энергетики. Студенты профильных специальностей проходят на предприятиях компании практику, лучшие из них получают предложение о трудоустройстве. Ежегодно на ТГК-11 приходит работать около 40 выпускников омских вузов. Для молодых специалистов существуют различные меры поддержки: стимулирующие выплаты, частичная компенсация аренды жилья, система наставничества, ДМС, оплата санаторно-курортного лечения, доставка на работу и с работы транспортом предприятия.
Итоги кейс-чемпионата «Энергостарт: на орбиту карьеры» обнадеживают — молодое поколение продемонстрировало глубокие знания о тенденциях развития энергетической отрасли и вызовах, стоящих перед обществом и готово взять на себя ответственность за будущее инженерных наук и энергетики. Организаторы, в свою очередь, и дальше будут проводить такие мероприятия, чтобы как можно больше ребят смогли принять в них участие.