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В Хабаровске скорбят о жертвах политических репрессий

Мемориал стал местом встречи для всех, кто помнит и чтит память тысяч жителей региона, пострадавших от репрессий.

Источник: Соцсети

В Хабаровске состоялась церемония возложения цветов у Мемориального комплекса жертвам репрессий, сообщает телеграм-канал «Социальный Хабаровск».

Сегодня, 30 октября, в России отмечают День памяти жертв политических репрессий — день скорби и уважения к тем, кто пережил страшные испытания. На плитах монумента высечены имена тысяч жителей региона, которые пострадали от жестокости репрессивной системы.

Эти люди стали жертвами системы, уничтожившей миллионы судеб. Многие участники церемонии вспоминали тех, кто был несправедливо обвинен, расстрелян, сослан в лагеря или долгие годы вынужден был скрывать свою историю.

Эти трагические события навсегда изменили жизнь страны, унесли миллионы жизней и оставили след в сердцах людей. День памяти напоминает нам, что только честная оценка прошлого может стать основой для сильного будущего. Почитание памяти жертв — это и урок для будущих поколений, и знак уважения к тем, кто остался верен своим убеждениям несмотря ни на что.

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