В Хабаровске скорбят о жертвах политических репрессий

Эти трагические события навсегда изменили жизнь страны, унесли миллионы жизней и оставили след в сердцах людей. День памяти напоминает нам, что только честная оценка прошлого может стать основой для сильного будущего. Почитание памяти жертв — это и урок для будущих поколений, и знак уважения к тем, кто остался верен своим убеждениям несмотря ни на что.