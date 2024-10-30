В администрации и правительстве Приморья прокомментировали ситуацию с приютом для собак

Отметим, что с информацией о ситуации в Трудовом в редакцию ИА PrimaMedia обратились местные жители. По словам приморцев, сегодня, 30 октября, примерно в 6.00 неизвестные подъехали к передержке по адресу Береговая, 11, на трех грузовиках и приступили к изъятию животных. Как рассказали очевидцы, постановления, разрешающего отлов «хвостиков», владельцам и сотрудникам приюта якобы никто не показал.