В администрации и правительстве Приморья прокомментировали ситуацию с приютом для собак

В администрации Владивостока и правительстве Приморского прокомментировали ситуацию с приютом для собак в Трудовом, откуда специалисты по отлову бездомных животных изымают псов, сообщает ИА PrimaMedia.
В администрации дальневосточной столицы рассказали, что по обращениям жителей поселка Трудовое о ненадлежащем содержании была проведена проверка.
«Обнаружено более 200 безнадзорных собак, находящихся на участках, которые заняты незаконно. В соответствии с законодательством принято решение отловить собак, направить в приют для дальнейшей вакцинации и стерилизации», — отметили в мэрии.
Кроме того, руководитель государственной ветеринарной инспекции Приморского края Станислав Крушинский рассказал корр. ИА PrimaMedia, что данный приют был незаконно создан зоозащитной организацией «Барс» на земельном участке Министерства обороны РФ.
«Администрация Владивостока приняла решение ликвидировать незаконную деятельность, животные будут перевезены в приют “Аристократ”, где за ними будет надлежащий уход и присмотр», — сообщил Станислав Крушинский.
ИА PrimaMedia продолжит следить за развитием событий.
Отметим, что с информацией о ситуации в Трудовом в редакцию ИА PrimaMedia обратились местные жители. По словам приморцев, сегодня, 30 октября, примерно в 6.00 неизвестные подъехали к передержке по адресу Береговая, 11, на трех грузовиках и приступили к изъятию животных. Как рассказали очевидцы, постановления, разрешающего отлов «хвостиков», владельцам и сотрудникам приюта якобы никто не показал.
На данный момент известно немного: на передержке содержится порядка 250 собак, а также кошки. У многих из них есть кураторы — люди, оплачивающие содержание животных. При этом, как уточнили корр. агентства в пресс-службе краевого правительства, содержание такого количества животных в частном приюте противоречит законодательству.
Предварительно известно, что отловом животных занимается ООО «Аристократ», в правительстве также уточнили, что четвероногих вывозят в официальный приют. От источника, близкого к ситуации, стало известно, что к «Аристократу» с просьбой «в срочном порядке осуществить отлов животных в районе ул. Беговая» официально обратилась администрация Владивостока. В ведомстве ситуацию пока никак не прокомментировали.