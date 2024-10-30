В ЛЭТИ создали беспилотную электро- «Газель»

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» разработали беспилотный грузовик с электрическим двигателем на базе легкого грузового автомобиля «Газель». Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Ученые ЛЭТИ разработали беспилотную электро-Газель. Для сбора информации о дорожном движении в машине установлен комплекс из различных датчиков: лидары (лазерные локаторы) позволяют получать информацию о расстоянии между беспилотником и другими объектами в любое время суток; видеокамеры собирают визуальные данные, инерциальная навигационная система помогает двигаться грузовику по заданной траектории, GPS используется для отслеживания перемещения по спутнику», — отметили в пресс-службе.
Система, созданная в ЛЭТИ, анализирует весь комплекс данных для принятия решений о действиях беспилотного грузовика на дорогах общего пользования. Собранные с датчиков данные агрегируются, обрабатываются и фильтруются программным обеспечением, использующим алгоритмы искусственного интеллекта.
«Наша разработка была успешно испытана в автономном режиме на дорогах общего пользования в рамках соревнований беспилотного транспорта на территории особой экономической зоны “Алабуга” в Республике Татарстан. Однако функционал, который мы закладываем в наш грузовик, позволяет решать гораздо больше задач, чем только перемещение по магистралям. Например, в ближайшем будущем он может использоваться для транспортировки грузов на территории промышленных предприятий», — рассказала ассистент кафедры систем автоматического управления Екатерина Масленникова.
Авторский коллектив работает над преодолением барьеров, которые возникают в процессе использования транспорта в беспилотном режиме. Среди них некорректная работа визуальных датчиков во время сильного дождя или тумана, несовершенство алгоритмов обработки информации для принятия оптимальных решений, а также значительные погрешности в позиционировании автомобиля со спутника, возникающие из-за отражения сигналов в плотной городской застройке.