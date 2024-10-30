В ЛЭТИ создали беспилотную электро- «Газель»

«Наша разработка была успешно испытана в автономном режиме на дорогах общего пользования в рамках соревнований беспилотного транспорта на территории особой экономической зоны “Алабуга” в Республике Татарстан. Однако функционал, который мы закладываем в наш грузовик, позволяет решать гораздо больше задач, чем только перемещение по магистралям. Например, в ближайшем будущем он может использоваться для транспортировки грузов на территории промышленных предприятий», — рассказала ассистент кафедры систем автоматического управления Екатерина Масленникова.