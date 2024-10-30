Американский военный самолет R7V-1 исчез в Бермудском треугольнике 70 лет назад

Свои доводы он изложил в книге «Тайна Бермудского треугольника: раскрыта», но о ней почти никто не знает — несмотря на то, что с ее выводами согласны многие другие исследователи. Объяснение у этого простое. Люди чаще всего читают книги и открывают новости ради развлечения, а не для того, чтобы с блокнотом в руках скрупулезно восстанавливать истину. Таинственный треугольник, откуда не возвращаются корабли, — это притягательный образ, который дарит богатую почву для фантазий. А немолодой мужчина, который занудно предлагает посмотреть на таблицу со статистикой кораблекрушений, будет скучно смотреться даже на телеэкране, не говоря уже о том, чтобы читать такую книгу. Иными словами, о тайне Бермудского треугольника можно написать захватывающую книгу или снять яркий псевдодокументальный фильм для миллионов людей. А с помощью разоблачения этой тайны звездой можно стать только среди узкой аудитории профессиональных скептиков и борцов с мифами.