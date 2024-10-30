«А вы хотите в Таиланд?»: с 27 ноября из Владивостока можно попасть на популярный курорт

Уже с 27 ноября из Владивостока будет осуществляться прямой рейс на популярный курорт в Таиланде. Совсем скоро приморцы смогут насладиться отдыхом среди белых песков и пальм, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
В октябре 2023 года авиасообщение с Таиландом восстановилось из Москвы в Бангкок и на остров Пхукет. Напомним, что с 1 октября 2022 года в Таиланде отменили ограничения на въезд, введенные из-за пандемии COVID-19. Первый рейс из Владивостока на курорт планируется уже 27 ноября. Теперь и из Владивостока можно будет попасть сразу на курорт, без лишних пересадок.
В зависимости от направления вылеты планируются с частотой один раз в десять дней, несколько раз в неделю или ежедневно. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 757−200 и Boeing 767−300 компании Azur Air.