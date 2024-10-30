Сильный ветер и до +16 градусов будет в Беларуси 30 октября, в среду, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, в среду ожидается облачная погода, временами небольшие дожди. В утренние часы местами возможен туман. Ветер окажется юго-западный, западный порывистый, а местами сильный порывистый. Синоптики обращают внимание на то, что порывы ветра будут от 15 до 18 метров в секунду. Температура воздуха составит от +10 до +16 градусов.
В Минске прогнозируется облачная погода, временами дожди. Вероятность осадков синоптики оценили в 80−90%. Утром будет слабый туман. Ожидается юго-западный, западный порывистый ветер. Утром температура воздуха составит от +8 до +10 градусов. Днем будет от +11 до +13 градусов. В вечернее время ожидается от +10 до +12 градусов.
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