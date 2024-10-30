Сильный ветер и до +16 градусов будет в Беларуси 30 октября

Согласно прогнозу синоптиков, в среду ожидается облачная погода, временами небольшие дожди. В утренние часы местами возможен туман. Ветер окажется юго-западный, западный порывистый, а местами сильный порывистый. Синоптики обращают внимание на то, что порывы ветра будут от 15 до 18 метров в секунду. Температура воздуха составит от +10 до +16 градусов.